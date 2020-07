Imprese: Viking Link, Sace con Simest, Bnp e Hsbc per primo finanziamento Eca green in Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo onorati di aver fatto parte del primo green loan multi-Eca, un progetto fondamentale per il sostegno alla trasformazione dell’Europa verso un’energia sempre più green: un modello di intervento che sicuramente saremo lieti di replicare in futuro per progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, condividendo pienamente il crescete impegno delle Eca nei confronti della sostenibilità”, ha aggiunto Dario Liguti, chief underwriting officer di Sace. Infine, l’amministratore delegato di Simest, Mauro Alfonso, ha dichiarato che “è con grande piacere che desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per aver avuto l’opportunità, insieme a Sace, di supportare la prima operazione di Eca export financing a sostegno dello sviluppo di infrastrutture strategiche dal punto di vista ambientale e sociale, a dimostrazione del fatto che il sistema italiano di sostegno all’export può giocare un ruolo importante nello sviluppo di una finanza responsabile a beneficio di investimenti che stimolano la transizione energetica verso le fonti rinnovabili”. (Com)