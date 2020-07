Regeni: oggi colloquio tra Procura Roma e magistrati del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi l’incontro in video conferenza tra i magistrati della Procura di Roma e i colleghi della Procura generale del Cairo per fare luce sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Non si tratta della "prima puntata della nuova serie, ma la penultima puntata della vecchia serie” per fare luce sul caso del giovane ricercatore e assicurare i responsabili alla giustizia, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti della procura di Roma. Le aspettative degli inquirenti italiani sono basse. I magistrati presenteranno due richieste principali: una risposta alla rogatoria internazionale per ascoltare i testimoni chiave; il domicilio legale dei cinque funzionari della sicurezza egiziani sospettati dagli investigatori italiani di responsabilità sull'assassinio e la tortura del ricercatore. La Procura di Roma ha indagato dal dicembre 2018 i cinque funzionari di cui richiede il domicilio legale perché ritenuti coinvolti nel sequestro e nell’omicidio di Regeni. (Res)