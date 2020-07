Roma: rapina in farmacia all'Esquilino, malvivente porta via incasso di 700 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in farmacia, nella tarda mattinata di ieri, in zona Esquilino a Roma. Un uomo è entrato alle 12.50 nell'attività commerciale in via Emanuele Filiberto simulando di avere un'arma. La minaccia è bastata ai dipendenti per convincerli a non tentare reazioni e a consegnargli ciò che il rapinatore voleva. Gli hanno quindi permesso di arraffare nella cassa i 700 euro dell'incasso. Con quel bottino il malvivente è fuggito poco prima che arrivassero gli agenti del commissariato Esquilino. (Rer)