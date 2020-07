Imprese: Gualtieri, aziende pubbliche attore fondamentale di Patto per sostenibilità e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende pubbliche sono "un attore fondamentale, non unico, del Patto per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione che vogliamo realizzare", anche grazie "all'opportunità unica di questo Recovery fund". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri nel corso nel corso della presentazione in videoconferenza del rapporto "Missioni strategiche per le imprese pubbliche italiane" del Forum disuguaglianze e diversità. (Rin)