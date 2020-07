Università: Cingolani (Leonardo), scontiamo forme di governance e reclutamento arcaiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sconta una mancanza di laureati e dottorati, insieme ad un ulteriore peggioramento rispetto allo scenario internazionale per quanto riguarda l’area tecnico-scientifica. Lo ha dichiarato Roberto Cingolani, chief technology and innovation officer di Leonardo, durante la prima edizione del “Drone contest. An open innovation challenge” organizzato dall’azienda. “Le università scontano invece una forma arcaica di reclutamento e una governance che scoraggia i giovani più bravi: la fuga di cervelli dipende anche dal fatto che non rendiamo attrattive le posizioni di ricercatore e docente”, ha spiegato, sottolineando una carenza di fondi ma anche la mancanza di regole in grado di valorizzare gli investimenti. “Serve poi un’industria più aggressiva e coraggiosa: soprattutto, se non riusciremo a convincerci che l’intelligenza è la parola chiave per un futuro sostenibile tenderemo a regredire piuttosto che progredire”, ha concluso. (Ems)