Rpt-Tlc: Del Fante (Poste italiane), su connettività Paese imprese facciano bene loro mestiere

- Ripetizione con titolo e testo corretti.Il primo obiettivo da chiedere a ciascuna impresa è di "fare bene il proprio mestiere nel proprio settore". Lo ha detto Matteo Del Fante amministratore delegato di Poste italiane nel corso della presentazione in videoconferenza del rapporto "Missioni strategiche per le imprese pubbliche italiane" del Forum disuguaglianze e diversità. "Il fatto che oggi abbiamo un Paese non connesso in fibra" è anche "figlio del fatto che non c'è stato un comitato che ha chiesto alle aziende l'obiettivo della connettività", ha chiarito. Se le aziende rispondono che "i loro conti non tornano" si può anche arrivare a "cambiare l'amministratore", ha concluso Del Fante. (Rin)