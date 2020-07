Ungheria: governo, richieste asilo vanno presentate in modo regolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ritiene che i richiedenti asilo debbano presentare le loro domande in modo regolato. Così il governo ungherese ha replicato alla richiesta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) di ripensare il recente inasprimento della normativa sul diritto d'asilo. L'Unhcr ha messo in guardia sulla violazione del principio di non respingimento (non-refoulement), determinata dal fatto di costringere i richiedenti asilo a fare relativa domanda presso le ambasciate ungheresi all'estero. L'Unhcr fa quindi appello al governo di Budapest perché riveda il suo sistema di accoglimento dei richiedenti asilo e lo renda compatibile con il diritto internazionale in materia di rifugiati e diritti umani, oltre che con la normativa europea. (segue) (Vap)