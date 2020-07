Fase 3: de Bertoldi (Fd'I), no al Mes sì a Bot patriottici e moneta fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moneta fiscale può rappresentare la principale alternativa all'eccessivo indebitamento, verso il quale vogliono spingerci gli alleati europei e la loro avanguardia italiana, il Pd. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi segretario della Commissione Finanze e Tesoro. "È inaccettabile, che dopo avere per anni impedito all'Italia qualunque appesantimento dei conti pubblici sul filo dei decimi di punto, ora gli stessi protagonisti del rigore insistano forzatamente per farci indebitare di molti punti percentuali rispetto al Pil. È questo il caso del Mes, un trattato internazionale ad oggi immodificato e contenente condizionalità, come ben chiarito in queste ore dal presidente Commissione Bilancio del Parlamento europeo Overtveldt, e che prevede concretamente il rischio della Troika in Italia. Fratelli d'Italia ritiene, invece, che con la strada dei Bot patriottici e della moneta fiscale, cioè dei crediti di imposta cartolarizzati, sia possibile immettere liquidità nel sistema senza aggravare la posizione debitoria verso l'estero, che ci porrebbe -de facto- in uno stato di subordinazione", aggiunge. (Rin)