Decreto Semplificazioni: Fapi su condono edilizio, politica ipocrita, provvedimento atteso

- Il condono edilizio è la saga dell'ipocrisia che si rinnova a scadenze semestrali sotto ogni Governo. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "La verità è che le forze parlamentari anche nella consapevolezza della necessità di addivenire ad una soluzione, non hanno il coraggio di assumersi la responsabilità politica e di indicare una strategia su un tema di rilevanza economica ed urbanistica atteso in molte aree del Paese. Scevro da condizionamenti ideologici sarebbe una grande occasione di sviluppo e legalità", aggiunge. (Res)