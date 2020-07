Roma: ok nella notte al rendiconto di bilancio 2019 del Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato nella notte il rendiconto di bilancio 2019 del Comune di Roma, a termine di una maratona di quasi 12 ore in Assemblea capitolina. "Il rendiconto 2019 è stato un esercizio finanziario piuttosto complesso dal punto di vista tecnico - ha spiegato l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti - perché nel corso dell'esercizio abbiamo completato la procedura di cambio del sistema operativo di Roma Capitale". Il provvedimento, tra le altre cose "accorcia i tempi di pagamento dell'amministrazione, passati da 35,4 giorni su base annua del 2018, a 27,19 di ritardo su base annua. Lo avevamo trovato a circa 50. Il saldo di cassa - ha sottolineato Lemmetti - è stato chiuso con circa 1,4 miliardi, in linea con quello del 2018 chiuso a 1,2 miliardi. Abbiamo fatto pagamenti per poco più di 5,8 miliardi, con un sostanziale equilibrio dei flussi di cassa tra entrate e pagamenti che non ha richiesto alcuna anticipazione a valere sulla tesoreria e sulle somme vincolate". (segue) (Rer)