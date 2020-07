Roma: ok nella notte al rendiconto di bilancio 2019 del Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il risultato d'amministrazione, invece, "Abbiamo chiuso a poco meno di 6,3 miliardi, da cui vanno detratti elementi che mandano in negativo il risultato finale perché, come abbiamo riconosciuto, abbiamo la necessità di seguire il piano di rientro trentennale che ci sottrae 28 milioni l'anno - ha spiegato l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti -. I dati evidenziano un surplus del miglioramento, perché abbiamo ri-accantonato 16 milioni per la riduzione del disavanzo, abbattendo il benchmarch anche quest'anno rispetto al piano di rientro. Il disavanzo massimo consentito per il 2019 era 554 milioni e noi siamo a 537 con un sensibile miglioramento". Infine, per quanto riguarda l'equilibrio generale del bilancio "a coprire i crediti di dubbia esigibilità abbiamo 4,4 miliardi con un incremento di circa 700 milioni nel 2019 per proteggere tutte le mancate entrate dell'ente. Il fondo pluriennale vincolato si attesta a 874 milioni, con un incremento di 110 milioni rispetto al 2018, che ci permette di coprire le opere programmate su più anni senza utilizzare anticipi". Nel corso della seduta è intervenuto anche il presidente dell'Oref, Organo capitolino di revisione economica e finanziaria, Gianluca Caldarelli. Le opposizioni, a seguito dell'audizione dell'Oref, hanno evidenziato lo scostamento sulle previsioni inerenti ai debiti fuori bilancio e la difformità sulle partite da riconciliare con le partecipate, in particolare Ama e Atac. (Rer)