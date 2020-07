Imprese: Gualtieri, da modello aziende partecipate risultati molto positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di aziende partecipate dallo Stato "basato sul controllo pubblico e l'autonomia gestionale delle imprese evidentemente non funziona così male". Lo ha rilevato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri nel corso della presentazione in videoconferenza del rapporto "Missioni strategiche per le imprese pubbliche italiane" del Forum disuguaglianze e diversità. Questo "modello originale" ha spiegato Gualtieri "ha dei punti di forza e bisogna essere attenti ad evitare di modificare un equilibrio che sta producendo risultati molto positivi". Per il titolare del Mef lo Stato fa l'azionista, "in modo utile non solo per lo sviluppo delle aziende, ma anche contribuendo a collocarle sul sentiero virtuoso dello sviluppo sostenibile". (Rin)