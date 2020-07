Ambiente: Cingolani (Leonardo), ragionare su quanto nostro modello sviluppo sia sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna ragionare seriamente su quanto il nostro attuale modello sociale e di sviluppo sia sostenibile. Lo ha Roberto Cingolani, chief technology and innovation officer di Leonardo, durante la prima edizione del “Drone contest. An open innovation challenge” organizzato dall’azienda. Nel suo intervento, Cingolani ha evidenziato una serie di problemi sul piano della sostenibilità, dalla questione delle emissioni di Co2 alla “sovrappopolazione enorme che pone problemi di urbanizzazione, occupazione delle terre e per quanto riguarda le forniture di cibo”, fino ad arrivare ad alcuni “modelli macroeconomici insostenibili”. Se non ci mettiamo a lavorare seriamente su queste problematiche, ha aggiunto, tra 20 anni “non parleremo di investimenti ma di come fare a sopravvivere”. (Ems)