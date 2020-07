Roma: smantellata organizzazione di spaccio tra Tivoli e Guidonia, sei misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’agguerrita gang dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e alla ricettazione – operante tra Guidonia Montecelio e Tivoli - è stata smantellata dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno eseguito sei misure cautelari, 3 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione costituisce l’epilogo di complesse indagini svolte dalle fiamme gialle del gruppo di Tivoli che hanno consentito di delineare il ruolo di ciascun componente e il modus operandi del gruppo, il quale poteva contare su un’efficiente e capillare rete distributiva per lo smercio della droga, per lo più nella periferia orientale della Capitale, Tivoli e Guidonia, avvalendosi di un motociclo rubato. L’organizzazione, riconducibile alla stessa famiglia, si basava su una rigida suddivisione dei compiti e non esitava a ricorrere alle maniere forti con i clienti inadempienti o ritardatari nei pagamenti, minacciati di morte o gravi ritorsioni fisiche e spesso costretti a consegnare beni e oggetti di valore a garanzia delle proprie obbligazioni. (segue) (Rer)