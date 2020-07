Roma: smantellata organizzazione di spaccio tra Tivoli e Guidonia, sei misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i membri del gruppo, con compiti di coordinamento degli spacciatori alle dipendenze, vi era un cittadino rom dimorante in un accampamento di Guidonia Montecelio, situato nei pressi di via dell’Aeronautica. Durante le perquisizioni presso le abitazioni degli indagati e altri luoghi agli stessi riconducibili sono stati trovati denaro contante per circa 11.000 euro, probabile provento dell’attività illecita, oltre a una pianta di marijuana portando all’arresto in flagranza di un'altra persona non colpita dal provvedimento cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso delle indagini, durate circa un anno, erano già state arrestate 5 persone in flagranza di reato e sequestrati 1,4 chilogrammi di cocaina e hashish. (Rer)