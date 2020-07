Coronavirus: Libia, registrati 22 nuovi contagi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia ha annunciato ieri di aver registrato 22 nuovi casi di contagio da coronavirus in Libia, dopo aver ricevuto circa 480 campioni da varie città. Il Centro ha registrato, secondo quanto affermato in una nota, un decesso nella città di Sebha a causa del virus, portando il numero dei morti a 24. Il centro ha sottolineato che 5 casi sono stati registrati a Tripoli, 14 casi a Sebha, oltre a un caso a Misurata, Al Amiriya e Al Kuraimia. (Lit)