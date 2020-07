Economia: Borio (Bri) a "Il Sole 24 Ore", crescita vero antidoto al debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario recuperare spazi di manovra: la politica fiscale, monetaria e prudenziale devono ricostruire le loro "riserve" per essere pronte a ogni evenienza futura, mentre le banche centrali dovranno fare di tutto per conservare la loro indipendenza e la loro credibilità, che si sono rivelate molto utili durante la crisi pandemica. Sono i messaggi principali del rapporto annuale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), pubblicato ieri. Claudio Borio, responsabile del dipartimento monetario ed economico alla Bri, spiega in un'intervista a "Il Sole 24 Ore" quali sono gli aspetti più impegnativi della ripresa appena iniziata. La recessione da Covid è stata molto particolare. L'attività è stata bloccata da una decisione governativa, non a causa di una debolezza ciclica dell'economia. Come sarà la ripresa "è difficile dirlo. È una crisi unica ed è molto incerta perché dipende da fattori non economici. Posso fare solo alcune valutazioni condizionali: se non ci saranno altre ondate epidemiche penso che la ripresa procederà relativamente senza intoppi, gli effetti negativi di lungo termine (gli scarring effects) saranno in parte più gestibili perché l'accumulazione dei debiti sarà minore. Se la crisi durerà più a lungo, dovremo affrontare problemi più seri: quella che chiamiamo una fase di liquidità sta già cedendo il posto a una fase di solvenza, e la gravità di questa fase dipenderà da quanto lunga sarà la crisi". "Ci saranno - aggiunge - più debiti, e un eccesso di debito tende a pesare sulla crescita. Infine, ci saranno anche problemi sul versante strutturale dell'economia: più si prolungherà la crisi, maggiori saranno gli aggiustamenti settoriali strutturali necessari. Si tratta di aggiustamenti che prendono tempo, e possono essere piuttosto dirompenti". (segue) (Res)