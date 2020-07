Economia: Borio (Bri) a "Il Sole 24 Ore", crescita vero antidoto al debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I debiti pubblici e privati stanno effettivamente aumentando molto rapidamente. Saranno un grave peso sul futuro. "Ci sono tre modi per gestire un debito eccessivo, e uno non esclude l'altro. Il primo passa attraverso inflazione e repressione finanziaria. È una scelta evidentemente molto costosa, l'abbiamo vista e non vogliamo tornarci. Il secondo modo è la ristrutturazione. Avremo inevitabilmente qualche forma di ristrutturazione dei debiti privati. In una fase di solvenza, il ruolo del settore pubblico è molto importante, può limitarsi a dare un orientamento generale, ma anche arrivare all'assunzione di partecipazioni. La cosa importante è essere piuttosto selettivi nell'individuare quali imprese tenere in vita. Poi c'è il debito pubblico e qui sono altre gatte da pelare: ristrutturarlo è più oneroso di ristrutturare il debito privato". "La probabilità di una ristrutturazione - continua Borio - dipenderà dal grado di sostenibilità dei conti pubblici e dallo spazio di manovra a disposizione. Il terzo metodo, che credo sia il più difficile ma allo stesso tempo senza dubbio il migliore, è quello di aumentare la crescita in maniera sostenibile e il solo modo di farlo è tramite aggiustamenti strutturali. Non credo che ci siano scorciatoie: giuste riforme strutturali e politiche di crescita, mantenendo le finanze pubbliche su una traiettoria sostenibile". (segue) (Res)