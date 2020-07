Economia: Borio (Bri) a "Il Sole 24 Ore", crescita vero antidoto al debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo delle banche centrali e della politica monetaria è cambiato durante la gestione della crisi. "A causa della natura particolare della crisi le banche centrali hanno fatto sforzi molto maggiori nel tentativo di percorrere l'ultimo miglio: assicurare che le imprese ricevano i finanziamenti necessari,anche comprando titoli privati. A causa dello sviluppo dei finanziamenti di mercato, le banche centrali, storicamente prestatore di ultima istanza, sono diventate anche operatore o acquirente di ultima istanza. Per quanto riguarda la normale funzione di stabilizzazione macroeconomica della politica monetaria, non credo che ci saranno cambiamenti fondamentali. Le banche centrali hanno già ampliato gli strumenti a disposizione". Ora secondo l'economista "è importante che questa cassetta degli attrezzi sia usata con saggezza, perché quanto più si usa uno strumento e si estende il suo raggio di azione, tanto più si rischia di renderlo meno efficace e di perdere spazio di manovra. Quando le condizioni lo permetteranno, la priorità sarà quella di recuperare margine di manovra". Vale anche per la politica fiscale. "Sì, e anche per la politica prudenziale, che è stata molto efficace nel ricostruire spazi di manovra dopo la grande crisi finanziaria. Oggi proprio per la loro maggiore solidità finanziaria le banche sono considerate come una parte della soluzione e non più come una parte del problema. Le autorità prudenziali hanno chiesto alle banche di usare i buffer di capitale accumulati per mantenere il flusso di credito e sostenere il più possibile l'attività economica. Se questi buffer verranno utilizzati quando si passerà alla fase di solvenza, è chiaro che le banche dovranno ricostituirli". (Res)