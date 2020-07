Droga: sgominata baby gang a Trento, arrestati 8 minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ha avuto luogo un’operazione della Polizia di Stato di Trento, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, diretta a disarticolare un’associazione criminale composta da 8 minorenni dediti all’illecita vendita di droga a Trento e in Provincia. A carico dei giovani presunti pusher sono state emesse altrettante misure cautelari restrittive della libertà personale, quali la permanenza in casa e il collocamento in comunità. L’organizzazione, composta interamente da minori di anni diciotto, aveva suddiviso il territorio di Trento in vere e proprie piazze di spaccio, in cui vendere hashish, marjuana e cocaina per soddisfare la “domanda” proveniente per lo più da giovanissimi. (Ren)