Etiopia: morte cantante oromo Hundessa, almeno 10 morti nelle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite nelle proteste scoppiate in Etiopia dopo l'uccisione di Hachalu Hundessa, cantante noto per le sue canzoni di denuncia politica. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale, secondo cui le proteste più violente sono scoppiate ad Addis Abeba e nella vicina regione di Oromia. Nella capitale, in particolare, sono avvenute tre esplosioni, mentre un poliziotto è stato ucciso negli scontri. In Oromia le violenze più gravi si sono registrate nella città di Adama, nel centro del paese. In un discorso televisivo trasmesso ieri sera, il premier Abiy Ahmed ha definito l'uccisione di Hundessa “un atto malvagio commesso e ispirato da nemici nazionali e stranieri al fine di destabilizzare la nostra pace e impedirci di raggiungere le riforme che abbiamo intrapreso”. Secondo quanto riferito dal commissario della polizia di Addis Abeba, Getu Argawhe, Hundessa è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco intorno alle 21:30 di lunedì scorso e alcuni sospetti del suo omicidio sono già stati arrestati. I testi del musicista erano incentrati sulla tutela dei diritti del gruppo etnico oromo, diventati poi dei veri inni durante l'ondata di proteste che ha infiammato la regione a fasi alterne a partire dal 2015. Sebbene lo stesso Ahmed sia il primo capo di governo di etnia oromo nella storia moderna del paese, molti nazionalisti oromo lo accusano di non aver fatto abbastanza per difendere gli interessi della sua comunità e dalla sua entrata in carica le proteste si sono perfino intensificate, facendo riemergere le divisioni intercomunitarie che affliggono l’Etiopia. (Res)