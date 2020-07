Decreto Dignità: Stirpe (Confindustria) a "la Repubblica", stop sino a quando non si esce dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una strada obbligata. Se si vuole prorogare la moratoria dei licenziamenti deve esserci una sovrapposizione perfetta con la Cassa integrazione, altrimenti si creerebbe un mostro giuridico e molte imprese sarebbero costrette a chiudere". Lo ha detto a "la Repubblica" Maurizio Stirpe, che è il vicepresidente di Confindustria con delega al lavoro e alle relazioni industriali. Condivide l'orientamento del governo ad allungare fino al termine dell'anno la Cig Covid e lo stop ai licenziamenti. Stirpe è d'accordo anche sulla terza gamba che dovrebbe sostenere il decreto lavoro sul quale sta lavorando l'esecutivo, almeno in base allo schema di accordo tra Pd e M5S, ovvero il mantenimento a tutto il 2020 del rinnovo dei contratti a termine senza l'obbligo delle causali: "Mi spingerei oltre rendendo questa misura strutturale. Il decreto Dignità è stato pensato in un'epoca di ordinaria amministrazione, dunque l'obbligo delle causali andrebbe sospeso fino a quando non saremo fuori dall'emergenza economica". In piena emergenza Covid Confindustria e governo non si sono risparmiati polemiche reciproche. "Non credo sia eresia dire che l'Italia non cresce a ritmi apprezzabili ormai da 15 anni, che esiste un problema strutturale di occupazione e che il debito pubblico è ai limiti della sostenibilità. Si tratta di problemi non affrontati in passato e che l'emergenza ha solo accentuato". (segue) (Res)