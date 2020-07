Decreto Dignità: Stirpe (Confindustria) a "la Repubblica", stop sino a quando non si esce dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boccia anche in parte i provvedimenti anti-pandemia. "Non tutto. Bene il taglio dell'Irap, l'ecobonus e il sismabonus, così come le misure di sostegno alla patrimonializzazione delle imprese. Nell'insieme però c'è stata eccessiva frammentazione degli interventi, troppa timidezza su Industria 4.0 e sono mancate misure per il settore dei beni durevoli. Penso ad esempio all'automotive, dove servirebbero incentivi che consentano di smaltire l'eccesso di vetture accumulato dai concessionari e un sostegno che non guardi solo all'auto elettrica in senso lato, segmento nel quale non siamo pronti, ma anche all'ibrido". II ritardo dell'Italia sull'auto elettrica però andrebbe addebitato al produttori più che alle misure del governo. "Siamo in ritardo su tutti i fronti. Se anche avessimo i modelli, ad esempio, mancherebbe una rete efficiente di rifornimento". Quanto alle molte imprese che sono rimaste aperte durante la pandemia, nonostante il pressing del lavoratori preoccupati per la loro salute, "respingo approcci ideologici: si sono fermate le fabbriche man mano che si è avuta la consapevolezza della gravità dell'emergenza. Ogni evento va contestualizzato nel tempo". (segue) (Res)