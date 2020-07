Decreto Dignità: Stirpe (Confindustria) a "la Repubblica", stop sino a quando non si esce dalla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornando alla Cassa Integrazione, il governo pensa anche ad una riforma più complessiva degli ammortizzatori sociali, al di là dell'emergenza. Confindustria propone "un ammortizzatore sociale Covid che, considerato il perimetro occupazionale attualmente sostenibile per l'impresa, consenta di sospendere per un massimo di 19-24 mesi, il rapporto di lavoro per tutto il periodo necessario a recuperare il mercato perduto. Durante la sospensione il lavoratore sarebbe assistito con gli strumenti attuali di integrazione del reddito". "Al termine del periodo, - aggiunge - se l'emergenza occupazionale è reversibile entra in gioco il Mise con gli attuali strumenti, altrimenti la gestione passerebbe al Ministero del Lavoro con altri strumenti, magari di politiche attive del lavoro, complementari al contributo che le imprese potrebbero fornire insieme ai fondi Interprofessionali ed alle agenzie di somministrazione. Così, peraltro, il Reddito di cittadinanza diverrebbe, giustamente, solo strumento temporaneo di contrasto alla povertà". (Res)