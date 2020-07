Ue: De Guindos (Bce) a "La Stampa", ora il rischio è una ripresa a due velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa che più preoccupa Luis de Guindos è una possibile ripresa europea a due velocità, un ritorno postvirale alla crescita che aumenti le distanze fra i migliori e i peggiori del club a dodici stelle. "Siamo pronti a ricalibrare le misure non convenzionali e i nostri programmi pandemici", assicura a "La Stampa" il vicepresidente della Banca centrale europea, a patto però che ci sia consapevolezza che Francoforte non è onnipotente. Per questo, "il principale antidoto non sarà la politica monetaria, bensì l'azione di riforma e di bilancio dei governi", nonché il completamento dell'Unione monetaria (e bancaria) a Bruxelles. L'Italia non ha alternative, concede l'ex ministro delle Finanze spagnolo: ora deve spendere, ma ha un problema di competitività e di produttività da risolvere. E deve ricordare che, finita la pandemia, dovrà comunque riportare i conti pubblici a rispettare i parametri comunitari e i vincoli di stabilità. L'Fmi ha rivisto al ribasso tutte le previsioni. "Il livello di incertezza è molto elevato, per cui bisogna ragionare su scenari diversi, ammettendo che fare previsioni è difficile. In realtà, una certezza c'è: abbiamo vissuto una forte caduta dell'attività economica. È stata molto rapida, molto intensa, concentrata in due mesi e mezzo. Quando i governi hanno iniziato a riaprire le economie si è cominciato a vedere una ripresa nelle attività, con gli indicatori che segnalano una ripartenza in diversi Paesi". (segue) (Res)