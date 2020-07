Ue: De Guindos (Bce) a "La Stampa", ora il rischio è una ripresa a due velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza permane, tuttavia. "È normale che nel momento in cui le economie si riaprono ci sia una ripresa, come lo è non sapere cosa accadrà dopo l'estate. Restano numerose incognite e punti interrogativi. Ma l'elemento che più preoccupa è che si stia manifestando un principio di ripresa a due velocità. La caduta è stata grande ovunque, ma in alcuni Stati è stata più intensa. C'è un gruppo di Paesi più solidi che reagisce meglio di altri. Qui la risalita del Pil sarà più rapida. Il ché può portare a una Europa della crescita a due velocità. È una prospettiva che dobbiamo seguire con attenzione". La lezione della pandemia è che "in linea di massima, i singoli paesi non erano pronti ad affrontarla e invece dobbiamo esserlo ora. È un compito che spetta ai governi e alle istituzioni sanitarie, non è solo una questione economica. La Bce ha agito rapidamente e in maniera efficace. Servono strumenti comuni europei, anche fiscali, perché non ci si faccia più cogliere di sorpresa. Abbiamo capito che l'unione economica e monetaria incompleta è un problema. Se avessimo finalizzato l'unione bancaria e avanzato verso un effettivo mercato dei capitali, se avessimo avuto uno strumento comune di bilancio per l'Eurozona, il colpo sarebbe stato più contenuto. L'unico modo per evitare conseguenze asimmetriche della pandemia sarebbe stato quello di avere un'unica struttura di reazione a livello europeo". (segue) (Res)