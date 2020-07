Ue: De Guindos (Bce) a "La Stampa", ora il rischio è una ripresa a due velocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione della Bce è stata comunque massiccia. "L'azione della Bce si è concentrata su tre pilastri. Abbiamo incrementato fortemente l'acquisto di bond in prevalenza governativi. Abbiamo immesso liquidità per le banche affinché aumentassero i prestiti a famiglie e a imprese. Abbiamo inoltre lanciato un'azione di sostegno al capitale bancario, insieme alle autorità nazionali competenti, per evitare una stretta creditizia sulle imprese. L'impatto delle misure sui mercati finanziari è stato molto positivo". "Inoltre, - continua il vicepresidente - gli interventi attuati hanno evitato la frammentazione nelle dinamiche dei corsi obbligazionari e in particolare dei titoli di Stato, al fine di garantire un buon funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Ora c'è una maggiore tranquillità, le condizioni finanziarie sono meno tese rispetto ad appena due mesi fa. Ciò vuol dire che le nostre misure hanno avuto effetti positivi. Abbiamo evitato un 'credit crunch' che, mentre l'economia precipitava nel mezzo della crisi sanitaria, avrebbe avuto effetti davvero tragici". 'Whatever it takes' non è più il motto della Bce. "È stato decisivo nel 2012. Ora la crisi è diversa. La nostra determinazione si è manifestata nell'evitare la stretta al credito per il settore privato e nel migliorare le condizioni di finanziamento in generale. Il nostro impegno è a tempo pieno. Come si vede chiaramente dai comunicati, siamo pronti a ricalibrare le misure non convenzionali e i nostri programmi pandemici - come il Pandemic emergency purchase programme (Pepp) - affinché si adattino alle circostanze. L'ultima volta è stata all'inizio di giugno, quando ne abbiamo aumentato i volumi e allungato la scadenza del termine". (Res)