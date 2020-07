Ue: Amendola a "Il Messaggero", i bond europei sono una svolta storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia il semestre di presidenza tedesco dell'Unione con la cancelliera Merkel che si avvia concludere l'ultimo mandato a Berlino. E' un'opportunità per l'Italia. "Per il periodo storico che vive l'Europa e per quello che è il percorso politico di Angela Merkel, penso che vivremo un momento di impressionanti opportunità per realizzare una vera svolta europea", spiega a "Il Messaggero" il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola. "Guardo a tre grandi argomenti che caratterizzano questa presidenza e che ovviamente riguardano anche l'Italia. L'accordo per combattere la recessione arrivando ad una politica fiscale comune europea in grado di azzerare anche il dumping interno. L'accordo per politica europea di immigrazione e asilo. E infine un ruolo dell'Europa globale, un'Europa più forte nel mondo. Tre grandi ambizioni che sono contenute nei documenti della presidenza. Ricordo sempre il dibattito che c'era in Europa sino a tre mesi fa. Ovvero prima che nascesse la proposta della Commissione o si conoscesse il documento franco-tedesco. In Germania c'era un dibattito molto forte con autorevoli esponenti che non volevano sentir nemmeno pronunciare la parola 'bond'". Ed invece "la Cancelliera è riuscita, anche dopo la sentenza di Karlsruhe, ad imporre una linea che è poi diventata patrimonio comune dei Ventisette: i finanziamenti di tutti i programmi per combattere la recessione avverranno con bond europei. Questo da solo basterebbe a segnalare la storicità di ciò che stiamo decidendo in queste ore. Ci sono punti negoziali ancora da definire, ma è certo che i programmi verranno finanziati con bond". (segue) (Res)