Ue: Amendola a "Il Messaggero", i bond europei sono una svolta storica (2)

- Il ministro osserva che "in tutte le scelte europee c'è sempre un mix di solidarietà e di interessi nazionali. E' evidente che la crisi innescata dal Covid è uno dei più grandi rischi per il mercato unico e le sue catene di valore ed industriali. Così come è evidente che la crisi non tocca singoli paesi, ma l'intero ed interconnesso mercato. Questa è l'analisi che hanno fatto la Germania e tutti gli stati europei". Questa battaglia sugli eurobond l'Italia la combatte da anni, l'ha vinta e ora siamo impantanati su se e come utilizzare gli strumenti a disposizione. A Cominciare dal Mes. "All'inizio non eravamo soli. A marzo noi con Francia e Spagna, proponemmo tale meccanismo e anche in Italia venimmo sbeffeggiati. Da marzo in poi tutto è cambiato. Capisco le polemiche su un singolo aspetto degli strumenti, ma penso che una volta raggiunto l'accordo il 17 anche sul Recovery, governo e Parlamento possano verificare quale siano gli strumenti migliori. So di avere una visione molto pragmatica, ma ritengo che prima vadano chiusi i negoziati e poi si decide sulla base dell'interesse nazionale". Quindi bene discutere del Mes a settembre. "Non do date, penso però che adesso il dibattito è troppo incandescente e si usano toni che preoccupano, specie in un momento in cui è necessaria coesione". (Res)