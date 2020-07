Camera: oggi question time con il presidente del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 1 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al rilancio economico e al potenziamento infrastrutturale del paese, anche tramite la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione (Paita–IV); sugli intendimenti del governo in merito ad un piano di rilancio del comparto siderurgico (Epifani–Leu); sull'ipotesi di riduzione dell'Iva, con particolare riferimento alle modalità dell'intervento e alle sue tempistiche, nonché in relazione a connesse ipotesi di accordo che comporterebbero l'utilizzo del Mes (Molinari–Lega); sull'ipotesi di riduzione dell'Iva (Gelmini–FI); sulle iniziative urgenti in merito a recenti aumenti delle commissioni per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a carico degli esercenti attività d'impresa e dei liberi professionisti (Schullian–Misto); sulle priorità negoziali dell'Italia nell'ambito della definizione dell'accordo in sede di Ue relativo al cosiddetto Recovery fund (Crippa–M5S); sulle iniziative urgenti volte a garantire, in previsione dell'avvio del prossimo anno scolastico, un incremento delle risorse umane e della formazione per i docenti, nonché un adeguamento strutturale e un potenziamento tecnologico per lo svolgimento della didattica (Delrio–PD); sull'adeguamento degli assegni per invalidità civile, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale (Lollobrigida–FI).(Rin)