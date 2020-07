Economia: Gualtieri a "La Gazzetta del Mezzogiorno", credito e finanza per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto dell'assemblea dei soci della Popolare di Bari, con il via libera alla trasformazione in Spa e dunque al percorso di rilancio, nasce la 'banca 2.0'. "Innanzitutto - spiega a "La Gazzetta del Mezzogiorno" il ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri (Pd) - voglio ribadire la mia grande soddisfazione per l'esito dell'assemblea, che ha visto una partecipazione senza precedenti e un voto praticamente unanime per sancire il successo di questa operazione che pone le basi per la ricapitalizzazione, la trasformazione e il rilancio della Banca Popolare di Bari. È una svolta radicale rispetto al passato, un nuovo inizio che si inserisce in un più ampio impegno a sostegno delle famiglie e del sistema economico del Mezzogiorno". "Un rilancio - continua - reso possibile dal continuo impegno in questi mesi delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti, che hanno mostrato grande professionalità e pervicacia anche nell'affrontare le difficoltà emerse con la crisi epidemiologica. In particolare, voglio sottolineare l'interlocuzione intensa ma costruttiva avuta in questi mesi tra gli uffici della Commissione europea e le strutture del Ministero, nonché il senso di responsabilità dimostrato dalle forze sociali e produttive del territorio, che hanno capito l'importanza strategica di questo progetto e risposto proattivamente". (segue) (Res)