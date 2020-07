Economia: Gualtieri a "La Gazzetta del Mezzogiorno", credito e finanza per il Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare l'infrastruttura, passando dal voto capitario a quello ponderato, potrebbe però non essere sufficiente. Proprio la vicenda della Popolare insegna che il fatturato non è, e non può essere, l'indice principale di riferimento. "Il fondamentale contributo patrimoniale del Fondo Centrale di Garanzia e di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, e le decisioni assunte dall'assemblea, consentono di avviare il nuovo business plan, che delinea per il gruppo Bpb un modello di banca commerciale retail a servizio delle famiglie e delle Pmi. Un modello che fa parte, come già accennato, di un più ampio progetto di sviluppo del Mezzogiorno. La redditività dell'istituto è al centro di questo disegno e potrà beneficiare dei guadagni di efficienza previsti". "Saranno importanti - aggiunge - anche le potenziali sinergie derivanti dall'integrazione della banca con Mcc e la riduzione del costo del credito conseguibile anche attraverso la dismissione di circa 2 miliardi crediti deteriorati, che sono stati ceduti ad Amco, società interamente partecipata dal Mef, portando il tasso di crediti deteriorati su un livello del tutto sostenibile (8 per cento)". Secondo il ministro "uno dei cardini del nuovo piano è l'introduzione di nuovi modelli di servizio delle famiglie e delle imprese, accompagnando queste ultime nel loro percorso di crescita anche per quanto concerne la loro struttura finanziaria. Ricordo spesso che banche e mercati dei capitali svolgono funzioni complementari e sinergiche. Sin dall'inizio del percorso, avviato con il decreto del 16 dicembre scorso, abbiamo sottolineato che la nostra priorità è quella di promuovere, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, che siano dirette a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno". (segue) (Res)