Economia: Gualtieri a "La Gazzetta del Mezzogiorno", credito e finanza per il Sud (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri ritiene che "il sistema bancario italiano negli ultimi anni ha fatto passi avanti importanti. È migliorata considerevolmente la patrimonializzazione degli istituti e la qualità degli attivi, con lo stock degli Npl che si è ridotto di due terzi rispetto al picco del 2015. È importante che ci sia un rafforzamento e un processo di consolidamento del settore bancario, specie nel Mezzogiorno come posto in evidenza dalla Banca d'Italia, anche se la presenza di realtà radicate nel territorio non va vista come un elemento negativo a prescindere, anzi in alcuni casi può rilevarsi una risorsa preziosa". "Nel caso degli interventi di sostegno alla liquidità del sistema produttivo, - riprende - la scelta di utilizzare il sistema bancario come 'cinghia di trasmissione' del supporto statale all'economia reale si è basata anche sulla possibilità di assicurare la capillarità dell'intervento sul territorio, non solo attraverso le filiali di grandi gruppi ma anche tramite piccoli istituti che conoscono bene le caratteristiche del tessuto produttivo locale con cui operano quotidianamente. Al netto dei ritardi e dei problemi che in molti casi ci sono stati all'inizio, oggi i dati, che vedono un'erogazione costante e copiosa di credito garantito, ci dicono che è stata la scelta giusta, anche se non ci stanchiamo di invitare tutti gli istituti di credito ad adeguarsi agli standard più 'virtuosi' ormai seguiti nella maggioranza dei casi". (Res)