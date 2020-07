Hong Kong: Giappone avverte che legge sicurezza avrà ricadute su visita Xi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo l’approvazione della legge sulla sicurezza da parte di Pechino, Il noto attivista pro-democrazia di Hong Kong, Joshua Wong, ha annunciato le dimissioni da leader del partito Demosisto, fondato come movimento politico pro-democrazia dai leader della “Rivoluzione degli ombrelli” nell’aprile 2016. "Quando la legge sulla sicurezza nazionale ci viene imposta, accompagnata dalla dimostrazione di ‘decapitazioni’ da parte di cecchini dell’Esercito popolare, preoccuparsi della vita e della sicurezza nella conduzione della resistenza democratica ad Hong Kong non ha più alcun significato”, ha scritto Wong sul proprio profilo facebook, riferendosi ad un recente video dell’Esercito cinese interpretato come un tentativo di intimidazione degli attivisti democratici di Hong Kong. “Intendo annunciare che ho rassegnato le dimissioni da segretario generale di Demosisto ed ho lasciato il partito. Praticherò le mie convinzioni in forma privata”, ha scritto Wong. Anche altri membri di spicco di Demosisto, Nathan Law e Agnes Chow, hanno annunciato la loro uscita dal partito. "La lotta della gente di Hong Kong non si fermerà, continuerà solo con un atteggiamento più determinato", ha scritto Law in un post di Facebook. La scorsa settimana, Wong si era detto certo che diverrà un "obiettivo primario" dei nuovi provvedimenti contro il dissenso varati da Pechino. "Probabilmente sarò il primo obiettivo della nuova legge. Non temo per la mia potenziale prigionia, ma per il fatto che la nuova legge sarà una minaccia per il futuro della città e non solo per la mia vita personale", aveva dichiarato l’attivista. (segue) (Git)