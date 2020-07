Hong Kong: Giappone avverte che legge sicurezza avrà ricadute su visita Xi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario capo per l'amministrazione di Hong Kopng, Matthew Cheung, ha invece dichiarato lunedì, 29 giugno, che il disegno di legge garantirà “l'effettiva attuazione del principio ‘Un paese, due sistemi’, la prosperità e la stabilità a lungo termine”, e servirà a rimettere Hong Kong “sulla buona strada per il futuro”. Definendo la sicurezza nazionale una questione reale e urgente, Cheung ha affermato che le autorità hanno la responsabilità e l'obbligo di dotarsi degli strumenti necessari a fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale. "Dopo il ritorno di Hong Kong alla Cina, le forze esterne sotto la falsa bandiera dei diritti umani e della democrazia hanno tentato di dividere la Repubblica popolare", ha affermato a questo proposito Lam Lung-on, presidente dell'Associazione degli importatori e degli esportatori cinesi di Hong Kong. "Non vediamo l'ora di attuare presto la legislazione sulla sicurezza nazionale. Siamo molto disponibili e grati per l'aiuto del paese in un momento critico, che può riportare la pace a Hong Kong", ha aggiunto. Li Yin-quan, deputato dell'Npc di Hong Kong, ha dichiarato di ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge, lo status della città come centro finanziario internazionale sarà ulteriormente consolidato e che la regione si svilupperà ancora meglio in futuro. (segue) (Git)