Hong Kong: Giappone avverte che legge sicurezza avrà ricadute su visita Xi (8)

- La Polizia di Hong Kong ha annunciato frattanto di aver vietato l’annuale marcia del primo luglio, che avrebbe costituito quasi certamente un’occasione di protesta dell’opinione pubblica honkonese contro la nuova legge sulla sicurezza. Il Fronte civile per i diritti umani, organizzatore della marcia del primo luglio, ha inutilmente presentato ricorso contro il divieto, ed ha comunque rifiutato di revocare l’invito ai cittadini a riunirsi dalle ore 15 di oggi per una marcia da Victoria Park sino alla sede del governo cittadino. Il divieto ufficiale emanato dalla Polizia è stato ufficialmente motivato citando le esigenze di distanziamento sociale legate alla pandemia di coronavirus; la Polizia ha citato anche ragioni di ordine pubblico, elencando otto manifestazioni organizzate dal Fronte da giugno dello scorso anno, e culminate in disordini e scontri con le forze dell’ordine. Alla marcia del primo luglio dello scorso anno, coincisa con le proteste contro la legge sulle estradizioni, aveva preso parte oltre mezzo milione di residenti di Hong Kong. (Git)