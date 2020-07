Hong Kong: in vigore legge sulla sicurezza nazionale, divulgati i contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della Repubblica Popolare Cinese sulla salvaguardia della sicurezza nazionale nella regione amministrativa speciale di Hong Kong è stata approvata all'unanimità alla 20ma sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo, la massima legislatura cinese, ed è entrata in vigore alle 23 (ora locale) di ieri, martedì 30 giugno, dopo la promulgazione da parte del Consiglio legislativo di Hong Kong. Il testo del controverso provvedimento di legge si articola in sei capitoli costituiti da 66 articoli, ed è stato divulgato nella sua interezza nella tarda serata di ieri, dopo essere entrata in vigore in città. Nel testo sono elencati quattro categorie di reati: secessione, sovversione, terrorismo e collusione con un paese straniero o elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. La pena massima per ogni reato è l'ergastolo, sebbene la pena suggerita per alcuni reati minori sia di tre anni di reclusione. I sospetti potranno essere estradati nella Cina continentale in casi che implicano "situazioni complicate" di interferenza da parte di forze straniere, in aperto contrasto con la volontà dei cittadini di Hong Kong, le cui proteste avevano portato lo scorso anno proprio alla revoca di un disegno di legge sulle estradizioni. Le estradizioni potranno interessare casi nei quali il governo locale non possa "applicare efficacemente la legge", e quelli in cui la sicurezza nazionale sia sotto "minacce serie e realistiche". (segue) (Cip)