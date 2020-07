Hong Kong: in vigore legge sulla sicurezza nazionale, divulgati i contenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'agenzia della Cina continentale che sarà istituita a Hong Kong per sovrintendere i casi nei quali Pechino eserciterà supervisione diretta, con la Procura suprema del popolo incaricata di guidare l'accusa. La Corte suprema del popolo assegnerà ai tribunali la possibilità di ascoltare tali casi. L'articolo 54 stabilisce che la nuova agenzia, insieme all'Ufficio del commissario del ministero degli Affari esteri a Hong Kong e al governo locale, deve adottare misure per "rafforzare la gestione" delle organizzazioni non governative straniere e delle agenzie dei media. Come riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", le informazioni sul funzionamento di una nuova commissione di sicurezza nazionale non saranno divulgate e le sue decisioni non sono soggette ad alcun controllo giurisdizionale. Tutti i dipartimenti dell'amministrazione locale dovranno cooperare con la nuova agenzia o essere ritenuti responsabili. La legge conferisce inoltre ampi poteri agli agenti della Cina continentale di stanza a Hong Kong. Ai sensi dell'articolo 60, gli agenti e i veicoli utilizzati svolgere le loro funzioni non saranno soggetti a controlli da parte delle forze dell'ordine locali. Sarà istituita un'unità di polizia locale per raccogliere informazioni e indagare sui casi, che potrà avvalersi della collaborazione di esperti fuori Hong Kong. Gli agenti locali potranno intercettare le comunicazioni degli indagati e condurre una sorveglianza segreta con l'approvazione del direttore generale. Il professor Fu Hualing, decano della legge presso l'Università di Hong Kong, ha affermato: "Una volta che il governo centrale prende il sopravvento, accentra ogni funzione. Esiste una 'nazionalizzazione' di alcuni crimini. Per la prima volta, le leggi nazionali in materia penale si applicano a Hong Kong". (segue) (Cip)