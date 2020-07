© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 1° luglio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio; nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 26.2 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4119 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: prima parte di giornata stabile e con Sole prevalente, eccezion fatte per il medio-alto Piemonte dove avremo nubi irregolari anche estese. Nel pomeriggio-sera temporali in arrivo da ovest, localmente anche di forte intensità. Clima caldo e afoso. LIGURIA: giornata nel complesso soleggiata, salvo qualche blando annuvolamento a carattere sparso. Clima afoso ma non particolarmente caldo, sui 26-27 gradi. Ventilazione di brezza e mare poco mosso. (Rpi)