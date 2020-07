Hong Kong: polizia esegue primo arresto per violazione della legge sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha annunciato il primo arresto ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore ieri in città. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la polizia ha affermato sui social media di aver arrestato un uomo a Causeway Bay per presunto possesso di una bandiera dell'indipendenza di Hong Kong. "Un uomo è stato arrestato per possedere una bandiera dell'indipendenza di Hong Kong a Causeway Bay, in violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Questo è il primo arresto da quando la legge è entrata in vigore", ha scritto la polizia su Twitter. Il post includeva fotografie di una bandiera dell'indipendenza con accanto un uomo che indossava una maglietta con scritto "Free Hong Kong" (Hong Kong libera). Su Facebook, la polizia ha spiegato di aver intercettato "l'uomo dall'aspetto sospetto" verso le 13.30 in Paterson Street. Non è chiaro quale violazione in particolare l'uomo fosse sospettato di aver commesso.(Cip)