Usa-Cina: Washington promette “risposta decisa” a legge sulla sicurezza di Hong Kong (2)

- La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è stata approvata ieri, 30 giugno, dal Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), il principale organo legislativo di quel paese. Il contestatissimo provvedimento, sostenuto all’unanimità dai 162 membri del Comitato permanente, verrà promulgato domani, primo luglio, in concomitanza con il 23mo anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina. L’amministrazione cittadina ha già varato un divieto totale di manifestazioni e assembramenti in vista della giornata di domani: l’anniversario del ritorno della ex-colonia britannica alla Cina è infatti tradizionalmente segnato da marce popolari per la democrazia, che quest’anno vireranno quasi sicuramente in dure proteste contro la restrizione dei margini del dissenso in quel territorio. Il provvedimento bandisce ad Hong Kong qualunque attività di natura “sovversiva” e terroristica, così come qualsiasi forma di collaborazione o contatto con forze straniere potenzialmente lesivo della sicurezza nazionale. La pena massima prevista dal provvedimento è l’incarcerazione a vita. Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa di Hong Kong, il testo della nuova legge sulla sicurezza nazionale, oggetto di polemiche e condanne internazionali sin dal mese scorso, quando lo Stato cinese ne ha avviato la stesura, è stata approvata a soli 15 minuti dall’inizio della seduta del Comitato permanente, alle ore 9 di ieri mattina. Solo una manciata di delegati di Hong Kong hanno potuto consultare il testo del nuovo provvedimento, che costituisce una storica restrizione del perimetro di autonomia sinora riconosciuto alla ex colonia britannica, e all’impianto del principio “un paese due sistemi”, che ha sinora dettato la convivenza tra Hong Kong e la Cina continentale. (segue) (Git)