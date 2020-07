Usa-Cina: Washington promette “risposta decisa” a legge sulla sicurezza di Hong Kong (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione della legge sulla sicurezza di Hong Kong giunge all’indomani dell’annuncio, da parte di Pechino, di restrizioni all’emissione di visti a funzionari statunitensi accusati di “condotta estremamente negativa” nei confronti della ex colonia britannica. Le sanzioni varate dal governo cinese giungono in contemporanea con la decisione di Washington di revocare lo status di partner commerciale privilegiato sinora concesso ad Hong Kong, alla luce dell’erosione dei margini di autonomia e libertà nella regione speciale. Stati Uniti e Cina sono impegnati in una schermaglia diplomatica da più di un anno: in particolare, da quando la controversa proposta di un provvedimento sulle estradizioni verso la Cina continentale ha innescato ad Hong Kong una ondata di proteste anti-governative proseguite senza interruzione sino all’inizio di quest’anno, con l’avvento dell’emergenza pandemica. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, si è allineata sin dal mese scorso all’iniziativa di Pechino, che ha definito necessaria in considerazione del protratto periodo di disordini e turbolenze nell’hub finanziario. Ieri mattina Lam ha rifiutato di rispondere a domande riguardo i contenuti della nuova legge sulla sicurezza sino a quando quest’ultima sarà stata promulgata dal Consiglio legislativo cittadino e integrata all’impianto costituzionale di Hong Kong. Lam ha però contestato con forza il governo Usa per la decisione di bloccare le esportazioni condizionate di sistemi “dual use” (dal potenziale impiego militare) verso Hong Kong, come primo passo concreto verso la revoca dei privilegi commerciali concessi alla ex colonia. (segue) (Git)