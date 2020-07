Usa-Cina: Washington promette “risposta decisa” a legge sulla sicurezza di Hong Kong (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quel che posso dire in questo momento è che la legge è stata approvata. I miei principali collaboratori e io stessa faremo del nostro meglio per rispondere ai quesiti in merito al provvedimento, specie quelli relativi alla sua attuazione ed esecuzione”, ha detto Lam. Il capo esecutivo non ha risposto nemmeno alle domande riguardo la possibile nomina di un nuovo vicecommissario per le questioni di sicurezza nazionale da parte della Polizia di Hong Kong, e al suo ruolo personale nell’attuazione del nuovo impianto legislativo. Lam ha poi dichiarato che le possibili sanzioni da parte di Stati Uniti ed altri paesi “non intimoriranno Hong Kong”, e che la regione “coopererà pienamente” con Pechino nell’adozione di adeguate contromisure. “Un gruppo di honkonesi ha sempre pregato per l’intervento di governi stranieri, e in particolare degli Stati Uniti, negli affari locali, o affinché impongano sanzioni ad Hong Kong. Siamo sempre pronti, in caso di rappresaglia da parte del governo centrale (cinese), a garantire la nostra piena cooperazione”, ha avvertito Lam, che dovrebbe tenere una nuova conferenza stampa domani, dopo la promulgazione della legge. (segue) (Git)