Giappone: coronavirus, Anges avvia test clinici di un potenziale vaccino

- La startup giapponese della medicina Anges Inc ha intrapreso ieri, 30 giugno, i test clinici su esseri umani di un potenziale vaccino contro il nuovo coronavirus, dopo aver ottenuto il via libera del comitato dell’Ospedale universitario di Osaka. Anges, prima azienda in Giappone a varcare il traguardo dei testi clinici per un vaccino contro la Covid-19, ha intrapreso nei giorni scorsi il reclutamento di volontari per i test clinici, che si svolgono proprio presso la struttura ospedaliera di Osaka. L’obiettivo dell’azienda è di ottenere l’autorizzazione del governo per produrre e commercializzare il vaccino a Dna entro la primavera del 2021. Nei giorni scorsi l’avvio dei test clinici era stato anticipato dal governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura; i primi soggetti sottoposti ai test clinici potrebbero essere alcune decine di operatori sanitari dell’Ospedale universitario, ma entro il prossimo ottobre il vaccino potrebbe essere somministrato a centinaia di persone. (Git)