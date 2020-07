Giappone: riaprono parchi a tema Disney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea, i parchi a tema di Disney nell’area metropolitana di Tokyo, hanno riaperto oggi, primo luglio, dopo quattro mesi di chiusura causati dalla pandemia di coronavirus. I parchi a tema hanno adottato una serie di misure di cosiddetto distanziamento sociale, tese a minimizzare il rischio di contagio: nel concreto, tali misure si tradurranno in un dimezzamento della capacità dei parchi rispetto ai livelli pre-crisi: il gestore dei due parchi, Oriental Land Co., limiterà gli ingressi ad un numero chiuso di biglietti venduti in anticipo online. Gli orari sono stati ridotti, dalle ore 8 alle 20. Le attrazioni e i ristoranti accoglieranno un numero ridotto di visitatori, e la maggior parte degli spettacoli di intrattenimento e delle parate, inclusa quella notturna, la Tokyo Disneyland Electrical Parade Dreamlights, rimarranno sospese a tempo indefinito. (Git)