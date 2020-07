Giappone: Tokyo punta a riattivare i collegamenti con Taiwan e Brunei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende avviare colloqui per la riattivazione dei collegamenti aerei da e per Taiwan e Brunei, inizialmente limitati ai soli viaggi d’affari. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano “Nikkei”. Funzionari del governo giapponese citati dal quotidiano stimano che il parziale riavvio dei collegamenti aerei con l’Isola e il Sultanato potrebbe avvenire entro il prossimo autunno. I funzionari giapponesi attribuiscono a Taiwan e Brunei un rischio epidemico limitato: in entrambi i territori il coronavirus è stato efficacemente contenuto. Nelle scorse settimane Tokyo ha già avviato colloqui analoghi con Vietnam, Thailandia, Nuova Zelanda e Australia, ed è già giunto ad un’intesa con Hanoi per il parziale riavvio dei viaggi d’affari. (segue) (Git)