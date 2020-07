Eni: Erika Mandraffino nominata direttore Media relations, Lapo Pistelli direttore Public affairs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, primo luglio, Erika Mandraffino diventa direttore Media relations di Eni a diretto riporto dell’amministratore delegato Claudio Descalzi. Lo riferiscono fonti di Eni che confermano anche che contemporaneamente Lapo Pistelli assume la direzione Public affairs del gruppo. Mandraffino entra in Eni nel 2006 e per quasi quasi sei anni è a capo delle Financial and international Media relations, mentre per per ulteriori due anni è senior vicepresident Media relations. Dall’ottobre 2013 al febbraio 2015 è senior vicepresidente Public affairs and Communication di Saipen, quindi ritorna in Eni dove diventa senior vicepresident Global media relations and Crisis communication. Dal maggio 2018 Madraffino è anche chairman di Versalis, società chimica del gruppo Eni. Lapo Pistelli, dal 2015, quando ha lasciato la politica, entra in Eni come senior vicepresident - stakeholder relations and business development support e nel 2017 diventa direttore Relazioni internazionali. (Rin)