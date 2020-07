Usa: Trump annulla il comizio in Alabama per paura del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha abbandonato i piani per organizzare un comizio in Alabama il prossimo fine settimana, dato l'aumento dei contagi coronavirus negli Stati Uniti, secondo quanto appreso dall'emittente "Cnn". Trump aveva in programma di recarsi nello Stato prima del duello per un posto al Senato tra il suo ex procuratore generale Jeff Sessions e l'ex allenatore di calcio della Auburn University Tommy Tuberville, ma i piani sono stati cancellati quando il governatore repubblicano dell'Alabama, Kay Ivey, ha emesso un'ordinanza che estende le restrizioni sociali fino alla fine di luglio, incoraggia a ridurre al minimo i viaggi fuori casa e a indossare coperture per il viso quando lo si fa. L'ordine stabilisce inoltre che "sono proibiti tutti gli incontri non legati al lavoro di qualsiasi dimensione, compresi i drive-in, che non possono mantenere una distanza costante di un metro e mezzo tra persone provenienti da famiglie diverse". Una persona vicina al comitato elettorale di Trump ha detto che non ci sono attualmente comizi all'orizzonte, ma si stanno cercando sedi alternative. I piani di cancellazione arrivano mentre Trump sta continuando a lamentarsi per la scarsa affluenza durante il suo primo ritorno ai comizi in pubblico a Tulsa, in Oklahoma, quando si è rivolto a una sala piena di posti vuoti. Il comitato, tuttavia, non ha mai annunciato formalmente il programma per il rally dell'Alabama.(Nys)