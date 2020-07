Sahel: Macron, nella lotta a terrorismo necessario essere "esemplari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato francese ha inoltre sostenuto che inchieste verranno condotte sui "gravi fatti commessi" nella regione e che a questo proposito la Francia è, come già fatto in passato, "disposta ad appoggiare queste inchieste che devono essere portate a termine". Il presidente ha poi garantito che Parigi "continuerà il suo impegno nella regione" spiegando che a inizio del prossimo anno si terrà un nuovo appuntamento per fare una "valutazione" di quanto è stato fatto. L'obiettivo è quello di ristabilire "i servizi pubblici" e le amministrazioni per "stabilizzare la popolazione", ha dichiarato il presidente. "È il senso in particolare dell'alleanza per il Sahel nella quale la Spagna ha accettato di giocare un ruolo leader", ha affermato il presidente. Macron ha poi spiegato che durante i colloqui è stata evocata la situazione politica di Bamako, capitale del Mali, con il presidente Ibrahim Boubacar Keita."Sosteniamo gli sforzi intrapresi dalla Cedeao che hanno permesso di far emergere le raccomandazioni per un'uscita della crisi", ha affermato, sottolineando l'intesa nel "mettere in atto rapidamente le misure volte a calmare il clima politico". (Frp)