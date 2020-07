Usa: dei trasferimenti finanziari rafforzano ipotesi che la Russia abbia offerto taglie ai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligence statunitense ha intercettato dati elettronici che mostrano grandi trasferimenti finanziari da un conto bancario controllato dall'agenzia di intelligence militare russa ad un conto collegato ai talebani. Questa circostanza, secondo il "New York Times", potrebbe rappresentare una prova a sostegno della tesi che la Russia avrebbe offerto segretamente tangenti per l'uccisione di truppe Usa e della coalizione in Afghanistan. Le intercettazioni hanno rafforzato i risultati degli interrogatori, contribuendo a ridurre un precedente disaccordo tra gli analisti di intelligence e le agenzie sull'affidabilità dei detenuti afgani che avevano già parlato, in passato, delle taglie offerte dai russi. Le rivelazioni hanno ulteriormente indebolito l'affermazione dei funzionari della Casa Bianca secondo cui l'intelligence era troppo incerta su questa circostanza per informare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (Nys)